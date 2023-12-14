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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi
14.12.2023 - 12:15,  Güncelleme: 12:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fidan temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliği ve karşılıklı ilgi duyulan konuların ele alındığı görüşmede ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanları ve diğer düzeylerdeki karşılıklı ziyaret ve temasların iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağladığına dikkat çekilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçleneceğine ilişkin güven ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika
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