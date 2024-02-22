Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bolivya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO