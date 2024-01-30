Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan\'daki Kadı Seyfullah Efendi Camii\'ni ziyaret etti

AK Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu

TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.