Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirerek Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi. Fidan, ziyaret çerçevesinde Çin ve Küreselleşme Merkezi'nde konuşma yapmıştır.

03.06.2024 15:42
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Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek için Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde, Çin ve Küreselleşme Merkezi (Center for China and Globalization) adlı düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" üzerine konuşma yaptı. Fidan, sonrasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

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