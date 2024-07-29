Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e tepki

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur" dedi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA