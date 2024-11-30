Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lübnan Başbakanı ile Telefon Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesin durumu ele alındı.