DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesin durumu ele alındı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Lübnan Başbakanı ile Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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