Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan 3 Ağustos tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Fidan'ın Etiyopya ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüşecek ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından kabul edilecek. - ANKARA