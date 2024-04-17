Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. - DOHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da çiçeği burnunda Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının pek çok yerinde gizli kamera ve böcek bulunduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel, grup toplantısına katıldı, üyelerle görüştü ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden, amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya destek verdi. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya katıldı.
Alanya'da CHP'den seçilen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye binasına borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişi astı. MHP ise cevap olarak aylık gelir gider dengesi afişini teşkilat binasına astı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde yaptığı konuşmada, Gazze'de 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 140 meslektaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
İngiltere'de Filistin'le dayanışma gösterisi düzenleyen yüzlerce gösterici, İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Göstericiler, İngiltere Parlamentosu önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı. İşçi Partisi milletvekilleri Ribeiro-Addy ve Butler, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi. Karşı eylem düzenleyen İsrail destekçisi bir kişi gözaltına alındı.
Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaparak, Erdoğan'ın Filistin halkının özgürlük ve topraklarını kurtarma amacındaki mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Hamas, Erdoğan'ın cesur açıklamalarının ve onurlu duruşunun, Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırdığını ifade etti.
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