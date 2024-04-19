Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor. - LAHEY