Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya gelerek Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

19.04.2024 13:19
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya geldi. Bakan Fidan, Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın temasları çerçevesinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alınması planlanıyor. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü - Son Dakika

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