Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari, Çin ile İşbirliği Kararlılığını Sürdürüyor

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, ülkesinin barış, bağlanabilirlik, refah ve istikrarın korunması gibi müşterek hedefleri ilerletmek üzere Çin ile işbirliği yapma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Zardari, zor zamanlarda çeşitli alanlarda Pakistan'a verdikleri sarsılmaz destekten ötürü Çin halkına ve liderliğine şükranlarını iletti. Ayrıca Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini tamamlama kararlılığını bir kez daha dile getiren Zardari, düşman unsurların bu projeyi tehlikeye atmasına veya iki ulus arasındaki güçlü bağı zedelemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.