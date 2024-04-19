Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

19.04.2024 16:01
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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