Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Abdullahiyan'ın, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde daha güçlü karşılık vereceklerini söylediği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasının istenmediğini iletti. Ayrıca Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu edildiğini aktardı.

Abdullahiyan ise İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti. - ANKARA