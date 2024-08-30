Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de soykırım devam ettiğini söyledi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor" dedi. - LYUBLYANA