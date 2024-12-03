DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kanadalı mevkidaşı Joly ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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