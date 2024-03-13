Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve Al Sani görüşmesinde, Gazze'deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı. - ANKARA