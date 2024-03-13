Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve Al Sani görüşmesinde, Gazze'deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı. - ANKARA
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HÜDA PAR Batman adayı ile aynı karede yer alan Batman Belediye Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün'ü ihraç etti
DEM Parti'nin Batman eş başkan adaylarından Mehdi Öztüzün, Batman Petrolspor maçında HÜDA PAR adayı Serkan Ramanlı ile fotoğraf paylaşması sonucu partisinden ihraç edildi.
19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı gerçekleştirildi.
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