Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile görüştü

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, belediye başkanlarının vaatlerini takip edecek

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, parti gözetmeksizin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen tüm adayların vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, seçilen her bir belediye başkanına da mazeret üretmeksizin bu memleketin sorunlarını birer birer çözmeleri için ricada bulunuyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtiyoruz.