Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklar: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü." - ANKARA
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İzmir'de iş dünyası, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan açıklamalarda bulundu. İş dünyası temsilcileri, seçim sonuçlarının ülke ve ekonomi için önemli olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlarını kutladı ve ekonomiye odaklanmanın gerekliliğini belirtti.
Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı açılıp oy sayımı tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Fatma Şahin'in kazandığı Gaziantep'te, bağımsız aday olan kağıt toplayıcısı Ramazan Karabudak'ın aldığı oy da dikkat çekti. Budak, kent genelinde 3 bin 29 oy alarak adaylar arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz'ın cenazesi defnedildi.
Safranbolu'da yapılan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Elif Köse oy oranını arttırarak tekrar Belediye Başkanı seçildi. Köse, Safranbolu'nun tercihini ve kararlılığını vurgulayarak, kirli siyasetin kaybettiğini belirtti.
Karabük'te yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti il ve ilçelerde zafer elde etti. AK Parti, Karabük, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçeleri ile Yortan Beldesini kazandı.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, parti gözetmeksizin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen tüm adayların vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, seçilen her bir belediye başkanına da mazeret üretmeksizin bu memleketin sorunlarını birer birer çözmeleri için ricada bulunuyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtiyoruz.
Bolu'nun Gerede ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, yeğeni olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Akif Allar'a karşı 73 oy fazla alarak seçimi kazandı. Akif Allar'ın ise sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi.
CHP'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Veli Ağbaba, partisinin İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP'li adayların kazandığı belediye başkanları ile bir basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, seçim sonuçlarının CHP'nin Malatya'da aldığı en yüksek oy olduğunu belirtti ve Malatya'da kaybetmediklerini, birbirlerini yeniden kazandıklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti'den seçilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i kutladı.
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