Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a geldi. Bakan Fidan, başkent Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan'ın Kırgızistan temasları çerçevesinde Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - BİŞKEK