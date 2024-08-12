Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11'inci Zirvesi ile Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.