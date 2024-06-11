Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod kentine gitti. Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi ve BRICS+ oturumuna katılacak.

11.06.2024 12:12
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Nijniy Novgorod kentinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Dün başkent Moskova'da temaslarda bulunan Bakan Fidan, BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod ketine geçti Bakan Dışişleri Bakanı Fidan, Nijniy Novgorod ketinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak. - NIZHNY NOVGOROD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi - Son Dakika

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