DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Astana süreci ele alındı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile Suriye'yi Görüştü - Son Dakika
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