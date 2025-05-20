Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ı Ziyaret Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla Macaristan'ı ziyaret edecek.

20.05.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla Macaristan'ı ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 20-21 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda gerçekleştireceği hitabında; TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla kendi aralarındaki iş birliğini her geçen gün geliştirdiğini ifade etmesi bekleniyor. Fidan'ın TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, KKTC'yle dayanışmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yapması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, TDT'nin teşkilat kapasitesi ve imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki bağların yoğunlaştırılması hedeflerini muhataplarına ifade etmesi öngörülüyor.

BİRLİK MESAJI VERİLMESİ BEKLENİYOR

TDT'nin, 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde ve 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen TDT 11'inci Zirvesi'nde, Türk dünyasındaki dayanışmayı ve iş birliğini derinleştirme kararlılığı dile getirilmişti. 21 Mayıs'taki Budapeşte Zirvesi'nde ise Bişkek Zirvesi kararları yönünde atılmakta olan adımların, kapsamlı biçimde ele alınması ve dış dünyaya güçlü birlik mesajı verilmesi bekleniyor. Zirve sonunda, TDT ülkeleri arasındaki iş birliği alanları ve teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin artırılmasına yönelik bir ortak bildirinin kabul edilmesi ve muhtelif belgelerin imzalanması öngörülüyor. TDT 12'nci Zirvesi ise ileriki aylarda Bakü'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Hakan Fidan, Macaristan, Diplomasi, Budapeşte, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:13:38. #7.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.