Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na Katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılacaktır" denildi.
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