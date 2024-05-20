Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ile Afganistan'da iş birliği yapacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ile Afganistan'da kalıcı istikrar için iş birliği yapacaklarını açıkladı. İki ülke arasındaki iş birliği, bölgedeki istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konularında önemli adımlar atılmasını sağlayacak.
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20.05.2024 10:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ile Afganistan'da iş birliği yapacak - Son Dakika
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