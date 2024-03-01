Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
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CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ulusal çapta gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefanın, kurucu kadrolara duyulan vefa olduğunu vurguladı. Özel, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin 'ihtimal dışı' bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya güldü. Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.
TBMM'de, CHP'nin 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerisi sırasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit arasında tartışma yaşandı. Şahin'in "DEM çizgisinde demlenen" sözlerine tepki gösteren, Koçyiğit "Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, Atatürk istismarı yaptığını söyledi. Çelik, Ceyhan'da düzenlenen mitingde, Ceyhan'ın stratejik önemine vurgu yaparak, Erol Kahraman ve Fatih Kocaispir'e destek çağrısında bulundu. Ayrıca, muhalefetin seçim sonrası ortaya çıkacak pazarlıklarını merakla beklediklerini belirtti.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve para ele geçirildi. Ayrıca, 132 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
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