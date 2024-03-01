Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.

01.03.2024 23:05  Güncelleme: 23:10
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü - Son Dakika
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