Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması için görüşmelerin başlatılmasını talep etti

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Rusya- Ukrayna) Savaşın maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani, bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek görüşmeler elzemdir" dedi. - LYUBLYANA