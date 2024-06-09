Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'yı ziyaret edecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Haziran'da Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Moskova'da ikili temaslarda bulunacak; ayrıca Nizhny Novgorod'da gerçekleştirilecek BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında 11 Haziran günü yapılacak olan BRICS+ oturumuna katılacaktır" denildi.