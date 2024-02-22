Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Fidan, Rio de Janerio şehrinde gerçekleşen buluşmada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulundu.

22.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:22
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile G20 Toplantısı öncesinde buluştu - Son Dakika

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