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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaparak Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

31.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:45
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili olarak yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika

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