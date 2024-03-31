Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili olarak yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi. - ANKARA
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Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, seçimlere saygı duyulması gerektiğini belirterek, 'Hayırlı olsun' dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Batıdaki 49 ilde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim yasakları kapsamında alkollü içki satışı ve servisi yasaklanırken, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçimle ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları, İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek.
Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle yapılan oy verme işlemi sona erdi. Şimdi ise kent genelindeki 154 okulda bulunan 633 sandığın sayımı başladı. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra tüm sandık çuvalları Yalova Adliyesi'ne gönderilecek.
Batman'da Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıkların kapanmasıyla birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. Batman'da okullarda sayılan oy pusulaları görevliler tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında Batman Adliyesi içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na getiriliyor. Kent genelinde sabah saat 07.00 itibari ile sandık başına giden seçmenler, saat 16.00'ya kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. İl genelinde 411 bin 3 seçmen bin 424 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, Batman Adalet Sarayı içerisinde bulunan İl Seçim Kurulu'na getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı ve seçim gününün huzur içinde geçmesini temenni etti.
Sancaktepe'de bulunan Şakir Demir İlkokulu'nda oyunu kullanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Milletin iradesi inşallah sandıklara yansıyacak.
Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen, 31 Mart seçim sonuçları henüz resmiyete kavuşmadan havlu attı. Bilgen, ''Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum'' dedi.
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