Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili olarak yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi. - ANKARA