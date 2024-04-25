Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Gazze'deki son durumu görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud ile telefonda görüştü. İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA