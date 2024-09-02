Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.