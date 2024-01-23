Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti" denildi.
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