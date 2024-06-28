Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan Dubrovnik'a gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Dubrovnik'i ziyaret edecek. Fidan'ın ziyaret vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. - ANKARA
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