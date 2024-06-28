Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan'a gidiyor

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan Dubrovnik'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fidan, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Dubrovnik'i ziyaret edecek. Fidan'ın ziyaret vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. - ANKARA