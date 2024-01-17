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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'e resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'e resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17-18 Ocak tarihlerinde Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Ürdün yetkilileriyle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün\'e resmi ziyarette bulunacak
17.01.2024 - 13:19,
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün'e resmi ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, 17-18 Ocak tarihlerinde Ürdün'e ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki güncel durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: DHA
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