Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Kıbrıs konusunu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs konusu da ele alındı. Görüşmede taraflar, Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve çözüm sürecine desteklerini teyit etti.
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27.12.2023 18:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Kıbrıs konusunu görüştü - Son Dakika