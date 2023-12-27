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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Kıbrıs konusunu görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Kıbrıs konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs konusu da ele alındı. Görüşmede taraflar, Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve çözüm sürecine desteklerini teyit etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD\'li mevkidaşı Blinken, Kıbrıs konusunu görüştü
27.12.2023 - 17:05,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken'ın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs, Dış Politika, Politika, Son Dakika

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