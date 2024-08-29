Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarına başladı. Fidan toplantı çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Fidan'ın gayriresmi toplantıda muhataplarıyla başta Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. - BRÜKSEL