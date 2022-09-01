Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan'da

01.09.2022 20:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Çavuşoğlu'nu havalimanında Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic karşıladı.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, " Balkanlar'da her zaman desteklediğimiz, bölgesel sahiplenmenin örneklerinden olan Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Belgrad'dayız" dedi. - BELGRAD

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Balkanlar, Belgrad, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan'da - Son Dakika

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