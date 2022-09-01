Çavuşoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, " Balkanlar 'da her zaman desteklediğimiz, bölgesel sahiplenmenin örneklerinden olan Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Belgrad'dayız" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Balkanlar, Belgrad, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan'da - Son Dakika

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