Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi

03.09.2022 01:03
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjrt ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakovi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. İkili temasları dahilinde Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile görüşen Çavuşoğlu daha sonra Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjrt ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovi ile bir araya geldi. - BELGRAD

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu: 'Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz' Bakan Çavuşoğlu: 'Açık Balkan Girişimi'ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz' Basketbol: Hazırlık maçı Basketbol: Hazırlık maçı
Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Sırbistan, Belgrad, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 01:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement