Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
18.11.2021 13:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür." - KİŞİNEV
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür.' - Son Dakika
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