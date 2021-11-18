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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür." - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."

18.11.2021 13:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür." - KİŞİNEV

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür.' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür." - Son Dakika
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