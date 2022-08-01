Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Rau, Ukrayna 'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletmiştir. Ayrıca, ikili ilişkiler ile uluslararası platformlardaki iş birliği ele alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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