Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

01.08.2022 14:42
Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Rau, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletmiştir. Ayrıca, ikili ilişkiler ile uluslararası platformlardaki iş birliği ele alınmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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