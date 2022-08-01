Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sırbistan- Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye , Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Kosova, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

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