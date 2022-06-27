Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de yapıldı

27.06.2022 10:23

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Kairbek Uskenbayev'in katıldığı toplantıda, üçlü ve bölgesel iş birliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konuları tartışıldı.

Üç ülke heyetinin toplantısından sonra, Çavuşoğlu, Bayramov ve Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı.

Bayramov, ortak basın toplantısında, böyle bir mekanizmanın oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirterek "Ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok taraflı formatlarda çok faydalı iş birlikleri var. İyi komşuluk, stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkileri var." dedi.

Üç ülkenin 3+3 formatında ilk kez toplantı yaptığına dikkati çeken Bayramov, toplantıda özellikle bölgesel konularda faydalı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bayramov, "Görüşmeler sırasında Trans Hazar Koridoru'nun (Orta Koridor) geliştirilmesini ve bu doğrultuda mevcut yük trafiğine odaklandık. Mevcut sorunlara özellikle dikkat edilirse, darboğazları ortadan kaldırmak için ulaşım ve iletişim iş birliğimizi genişletmenin yolları bulunabilir. Tartışılan konularda çok ilginç ve değerli yeni fikirler ve öneriler dile getirildi. Bölgede her yöne güçlü ve uygun ulaşım bağlantılarının kurulması, mevcut sorunların ortadan kaldırılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin iş birliğiyle Bakü-Tiflis- Kars demir yolunun kullanımı ve yük trafiğinin genişletilmesinin ele alındığına işaret eden Bayramov, "Bütün bunlarla Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından ortaya çıkan yeni gerçekleri de görüştük. Zengezur koridoru AB, Türkiye ve Asya'ya giden bir rotanın oluşturulmasında özel bir rol oynuyor." diye konuştu.

Tileuberdi: "Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek"

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de bugün üç ülke arasında ulaştırma alanındaki iş birliği konularını ele aldıklarını belirterek "Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek." şeklinde konuştu.

Tileuberdi, bu bağlamda bölgede giderek önemi artan Trans Hazar Koridoru'na özellikle dikkati çektiklerini kaydetti.

Trans Hazar Koridoru'nu geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Tileuberdi, "Bugünkü görüşmelerde, taraflar hükümet düzeyinde doğrudan ilişkileri güçlendirmeyi onayladı. Karşılıklı ticaretin istikrarlı büyümesini sağlamayı, üç ülkenin pazarında talep olan ürünleri de dahil ederek ticareti çeşitlendirmeye niyetli olduklarını bildirdi." ifadelerini kullandı.

Tileuberdi, mayısta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye'ye resmi ziyaretinin sonuçlarını önemli olarak değerlendirdiklerini, Tokayev'in ağustosta Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkileri yeni döneme çıkaracağını kaydetti.

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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de başladı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de başladı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı - İmza töreni Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı - İmza töreni
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bakü'de yapıldı - Son Dakika
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