Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı açıklamaları reddetti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı açıklamaları reddetti

Dışişleri Bakanlığı, bazı yetkililerin 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaları reddettiklerini bildirdi. Bakanlık, bu açıklamaların tarihi gerçekleri çarpıttığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür açıklamaların uzlaşı çabalarını zedeleme ve radikal grupları cesaretlendirme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

24.04.2024 14:59
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Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin bazı yetkililerce yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" maksadıyla kimi yetkililer tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklamaları reddettiklerini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin tek taraflı açıklamaları reddetti - Son Dakika

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