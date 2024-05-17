Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı

Politika

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran'ın atanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı. - ANKARA