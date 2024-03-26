Dışişleri Bakanlığı: Belçika'daki olayların büyümesi engellendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık toplu iğne ithal etmeyen, savunma sanayinde destek yazan bir ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye'ye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı.