Dışişleri Bakanlığı: Hannover Başkonsolosluğumuza saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Hannover Başkonsolosluğumuza saldırı düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmazken, Alman yetkililerle temas edilerek güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

27.03.2024 12:20
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Dışişleri Bakanlığı: "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: Hannover Başkonsolosluğumuza saldırı düzenlendi - Son Dakika

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