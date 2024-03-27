Dışişleri Bakanlığı: "26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı: Hannover Başkonsolosluğumuza saldırı düzenlendi - Son Dakika
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Kılıç, bağış paralarını CHP İl Teşkilatına teslim edeceğini belirtti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının İzmir'e hizmet etmek için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti'nin AK Parti ve CHP ile yarıştığını ve bütün siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade etti. Dervişoğlu, İzmir halkının kutuplaşmaya teslim olmayacağını ve liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemsediğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı 'Van Turizm Master Planı Lansmanı' programında yaptığı konuşmasında, "Van artık Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen ve bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesini ziyaret etti. Babacan, ilçe girişinde partililer tarafından karşılandı ve seçim otobüsüyle ilçe merkezinde vatandaşları selamladı. Esnaf ziyaretleri yaparak belediye başkan adaylarına destek isteyen Babacan, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına İsrail'in uymaması halinde uluslararası hukuk mekanizmasının getirdiği yükümlülükleri AA Analiz için kaleme aldı.
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın'a Erkilet Boyacı Mahallesi'nden destek geldi. Mahalle sakinleri, Yalçın'ın Talas'ta yaptıklarından gurur duyduklarını ve yeniden başkan seçilmesini arzu ettiklerini ifade etti.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının engellenmesi ve silahların ele geçirilmesi amacıyla 14 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 98 fişek, 9 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 38 av tüfeği kartuşu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sürdürülebilir, afetlere dayanıklı, çevreci, üreten ve ürettiğini işleyen bir şehir olarak Balıkesir'i inşa etmeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği başarılı yönetim, yatırım ve hizmetlerle Balıkesir'i kalkındırdıklarını belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmalarını konut alanlarının yanında tarihi alanlarda da ara vermeden sürdüreceklerini dile getirerek, 'Uzun yıllardır konuşulan Bursa'nın kalbi konumundaki Hanlar Bölgesi'ndeki 'Çarşıbaşı meydanı' projemizle tarihe imza attık. Bu daha başlangıçtı. Hanlar Bölgesi'ni ilmek ilmek işleyeceğiz' dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen terörle mücadele çalışmaları kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. MSB, terör örgütü PKK ile mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.
Trabzon Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içinde, tarafsızlıkla ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesi amacıyla seçim güvenliği tedbirleri planı hazırlanarak uygulamaya konulduğunu bildirdi. Seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilen kolluk güçleri tarafından sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde rutin ve ek güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi. Ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer ilgili kurumlar da görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek üzere gerekli tüm tedbirleri almıştır.
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