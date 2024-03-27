Dışişleri Bakanlığı: Hannover Başkonsolosluğumuza saldırı düzenlendi

Trabzon Valiliği, Mahalli İdareler Seçimleri için Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı Hazırladı

Trabzon Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içinde, tarafsızlıkla ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmesi amacıyla seçim güvenliği tedbirleri planı hazırlanarak uygulamaya konulduğunu bildirdi. Seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilen kolluk güçleri tarafından sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde rutin ve ek güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi. Ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer ilgili kurumlar da görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirmek üzere gerekli tüm tedbirleri almıştır.