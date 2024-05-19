Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlıyor - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlıyor

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini açıkladı. İran'da yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeler üzüntüyle takip ediliyor. İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmaları temenni ediliyor ve arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlanması için harekete geçildi.

19.05.2024 20:50
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Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da bugün yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip edildiği belirtildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni edilen açıklamada, "Kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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