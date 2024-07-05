Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim inşasına verdiği izinleri kınadı

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Batı Şeria'daki yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğuna dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri "yasallaştırma" ve yeni yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Bu adımlar, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir. Uluslararası toplumu, İsrail'in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA