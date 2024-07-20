Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs davasının savunucuları olmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs davasının savunucuları olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıl Dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs davasının savunucusu olmaya devam edeceği vurgulandı ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin garantisi altında ilerleyeceği ifade edildi.

20.07.2024 20:30
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıl Dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmış olmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, " Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Harekat, Ada'nın tamamına barış getirmiştir. Ada'daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir" denildi.

"Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin garantisi altında ilerleyecektir"

"Geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada'daki varlığını koruyabilmiş olan Kıbrıs Türk halkı, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır" denilen açıklamada, "Ancak Kıbrıs Türklerinin barışa olan bağlılığı ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşu değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Kıbrıs davasının savunucuları olmaya devam edeceğiz"

Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün ve iki halk ile iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğu da belirtilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs davasının savunucuları olmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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