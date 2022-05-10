Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı

10.05.2022 23:31
Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."


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Kongo, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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