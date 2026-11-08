Dışişleri Bakanlığı Krakow'daki terör saldırısı sonrası Polonya halkına taziye sundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Krakow'daki terör saldırısı sonrası Polonya halkına taziye sundu

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Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Krakow şehrinde dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirterek ölenlerin yakınlarına ve Polonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Polonya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Polonya'nın Krakow şehrinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Polonya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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