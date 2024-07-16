Dışişleri Bakanlığı, Muskat'ta Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA